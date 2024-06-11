У Данії затримали російську шпигунку

У Данії правоохоронні органи затримали громадянку Росії за підозрою у зв’язках із російською розвідкою, повідомляє Danmarks Radio.

Затримання відбулося на острові Зеландія і пов’язане з “грошовими потоками з російських держфондів”.

Кілька днів тому в місцевих ЗМІ було опубліковано розслідування щодо російського Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. Як стверджували автори розслідування з посиланням на дані європейських спецслужб, на гроші фонду, який пов’язаний з російськими силовиками, ведеться пропагандистська кампанія, метою якої є створення історій про дискримінацію російськомовних у Європі. На думку розвідки, це робиться для подальшого виправдання прямого втручання у внутрішні справи інших країн.

Росіянці висунуто кримінальні звинувачення – їй інкримінують забезпечення іноземній спецслужбі можливості діяти в Данії.