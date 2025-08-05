        Політика

        В Білорусі готують зміни до закону про воєнний стан: його зможуть запровадити через війну РФ проти України

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 12:13
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        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У Білорусі готуються внести зміни до закону про воєнний стан, які передбачають можливість запровадження цього режиму у зв’язку з війною Росії проти України.

        Проєкт закону розробило міністерство оборони Білорусі. Його вже передали до Палати представників — нижньої палати білоруського парламенту.

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        Документ під назвою “Про зміну законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони” передбачає оновлення завдань для збройних сил, уточнення ролі генштабу, а також адаптацію переліку загроз, які можуть стати підставою для запровадження воєнного стану.

        Зокрема, до таких загроз віднесено акти збройної агресії проти Союзної держави — об’єднання Росії та Білорусі, створене у 1999 році.

        Таким чином, законопроєкт може створити юридичні підстави для запровадження воєнного стану в Білорусі навіть у разі атак ЗСУ по об’єктах на території РФ — з огляду на те, що Росія формально є союзною державою для Мінська.


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