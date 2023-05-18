В Бахмуті ЗСУ прорвали оборону противника на ширині 2 км і просунулися на 700 метрів

Третя окрема штурмова бригада провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Ширина смуги прориву склала 2000м, а глибина — 700м.

“Попередньо, у супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х». Станом на зараз ще 4 росіян — у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК”, – йдеться у повідомленні бригади.

“Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів”, – зазначено в повідомленні.