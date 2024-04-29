В армії Росії зростає рівень дезертирства, – ГУР

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.

За даними ГУР МО, загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

“Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники”, – повідомили у ГУР.

У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.