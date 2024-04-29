Суспільство

В армії Росії зростає рівень дезертирства, – ГУР

29 Квітня 2024 13:09
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У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство. 

За даними ГУР МО, загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових. 

“Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му  загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники”, – повідомили у ГУР.

У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.


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