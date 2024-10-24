Спорт

Усик з’явився на зустрічі зі своїм опонентом Ф’юрі в образі “Хітмена”
24 Жовтня 2024 17:47
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бокс, усик
Український боксер Олександр Усик / Фото: instagram/usykaa

Український боксер Олександр Усик з’явився на зустрічі зі своїм опонентом Тайсоном Ф’юрі в образі “Хітмена”: на сцену він вийшов у чорному костюмі з червоною краваткою, у чорних рукавичках та тримав чорний портфель.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Зазначають, що у портфелі були постери удару Усика проти Ф’юрі, які британець підписав на прохання суперника.

Коли Усика запитали про його образ, він зазначив: “Це просто мій персонаж”.

Загалом на зустрічі Усик був небагатослівним й, коментуючи свою мотивацію, зазначив: “Лише мій режим, моя концентрація — це і є моя мотивація. Цього досить”.

Герой знаменитої франшизи бере свій початок з комп’ютерних ігор — саме там він з’явився уперше.

Хітмен — або ж Агент 47 — є професійним найманим вбивцею, створеним за допомогою генної інженерії. Й для того щоб бути ідеальним вбивцею, його ДНК поєднує найкращі генетичні характеристики п’яти різних людей. А число 47 вказує на те, що він був 47-м за рахунком успішним клонованим вбивцею.


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