Новини

Усі лікарні Луганщини будуть обслуговувати лише військових РФ

16 Грудня 2022 16:22
11
Луганська область

Через чисельні втрати серед особового складу росіян лікарні, що окуповані ворогом на Луганщині, відмовляють цивільним у медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій

Повідомляється, що кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведена на обслуговування поранених окупантів лікарня в Кремінній. 

Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових.

Таку стратегію окупанти обрали по всій тимчасово окупованій частині області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2022 11:11
48

У всіх областях України вводяться аварійні відключення світла
16 Грудня 2022 15:45
26

ЄС схвалив 9 пакет санкцій проти Росії
16 Грудня 2022 13:15
127

Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова
16 Грудня 2022 11:49
70

Сьогодні вранці по території України російські терористи випустили понад 60 ракет
16 Грудня 2022 10:55
42

Сили оборони ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки