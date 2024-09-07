Кримінал

Усі безпілотники, які атакували Київ, збиті
7 Вересня 2024 09:15
читать на русском →
ппо, київ
Мобільні вогневі групи прикордонників щоденно оберігають українське небо, адже кожен збитий «шахед» – ймовірно, не одне врятоване життя / Фото ДПСУ

Під час чергового російського нальоту ударних безпілотників столицю атакували з різних напрямків, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами в Печерському районі. Сталася пожежа на відкритій місцевості, на площі 50 квадратних метрів, яку було ліквідовано.

За даними міської влади, жертв і постраждалих немає. Раніше повідомлялося, що уламки одного з безпілотників упали також у Дніпровському районі Києва, але потім ця інформація не підтвердилася.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Вересня 2024 11:52

Росіяни завдали удару по Костянтинівці – троє людей загинули
7 Вересня 2024 11:38

Українські дальні удари по Росії не змінять правила гри, наполягають у США
7 Вересня 2024 10:30

Уламки збитого “шахеда” впали біля будівлі Верховної Ради
7 Вересня 2024 09:27

Уночі росія атакувала Україну 67-ма “шахедами”, жоден не досяг цілі
7 Вересня 2024 09:15

Усі безпілотники, які атакували Київ, збиті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки