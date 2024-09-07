Усі безпілотники, які атакували Київ, збиті

Під час чергового російського нальоту ударних безпілотників столицю атакували з різних напрямків, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами в Печерському районі. Сталася пожежа на відкритій місцевості, на площі 50 квадратних метрів, яку було ліквідовано.

За даними міської влади, жертв і постраждалих немає. Раніше повідомлялося, що уламки одного з безпілотників упали також у Дніпровському районі Києва, але потім ця інформація не підтвердилася.