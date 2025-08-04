        Економіка

        Уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду очільника митниці

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 12:41
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        Cловацько-український автомобільний пункт пропуску "Убля — Малий Березний" у Закарпатській області / Фото: Закарпатська митниця
        Cловацько-український автомобільний пункт пропуску "Убля — Малий Березний" у Закарпатській області / Фото: Закарпатська митниця

        Уряд 4 серпня оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

        До складу конкурсної комісії увійшли як представники українського бізнесу, так і міжнародні експерти з антикорупційної та митної сфер.

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        Від України:

        • Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
        • Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
        • Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма “Моор Стівенс”.

        Від міжнародних партнерів:

        • Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
        • Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
        • Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

        Крім того, уряд затвердив середньостроковий план реалізації реформи митниці. За словами Свириденко, це важливий елемент Національної стратегії доходів до 2030 року, а оновлена митниця має забезпечити чесні правила для бізнесу та стабільні надходження до бюджету.


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