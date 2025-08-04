Уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду очільника митниці

Уряд 4 серпня оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
До складу конкурсної комісії увійшли як представники українського бізнесу, так і міжнародні експерти з антикорупційної та митної сфер.
Від України:
- Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
- Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
- Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма “Моор Стівенс”.
Від міжнародних партнерів:
- Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
- Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
- Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
Крім того, уряд затвердив середньостроковий план реалізації реформи митниці. За словами Свириденко, це важливий елемент Національної стратегії доходів до 2030 року, а оновлена митниця має забезпечити чесні правила для бізнесу та стабільні надходження до бюджету.