Уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду очільника митниці

Уряд 4 серпня оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли як представники українського бізнесу, так і міжнародні експерти з антикорупційної та митної сфер.

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Від України:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма “Моор Стівенс”.

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Крім того, уряд затвердив середньостроковий план реалізації реформи митниці. За словами Свириденко, це важливий елемент Національної стратегії доходів до 2030 року, а оновлена митниця має забезпечити чесні правила для бізнесу та стабільні надходження до бюджету.