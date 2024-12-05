Політика

Уряд Франції подав у відставку
5 Грудня 2024 17:03
читать на русском →
франція
Подвір'я Єлисейського палацу в Парижі / Фото: AP

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє подав заяву про відставку свого уряду. Як повідомляє Єлисейський палац, президент країни Еммануель Макрон прийняв цю заяву.

Барньє та інші міністри продовжать виконувати обов’язки до призначення нового уряду, ідеться в повідомленні.

4 грудня парламент Франції схвалив вотум недовіри уряду Барньє через рішення прем’єр-міністра затвердити бюджет на наступний рік без узгодження з парламентом.

Національним зборам Франції вперше з 1962 року вдалося відправити уряд у відставку. Тоді члени парламенту висловили вотум недовіри кабінету Жоржа Помпіду.

73-річний Мішель Барньє провів на посаді прем’єр-міністра лише три місяці. Він очолив уряд у вересні 2024-го незабаром після позачергових парламентських виборів.

Дострокові вибори до парламенту Франції було оголошено після того, як ультраправі на чолі з “Національним об’єднанням” Марін Ле Пен перемогли на виборах до Європарламенту.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 17:21

Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків у піхоту
5 Грудня 2024 17:40

Сили оборони отримають понад 30 тис. далекобійних ударних безпілотників у 2025 році
5 Грудня 2024 16:51

Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”
5 Грудня 2024 15:41

Уряд провів виїзне засідання на Харківщині
5 Грудня 2024 14:44

Сирійські повстанці увійшли в Хаму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки