Уряд Франції подав у відставку

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє подав заяву про відставку свого уряду. Як повідомляє Єлисейський палац, президент країни Еммануель Макрон прийняв цю заяву.

Барньє та інші міністри продовжать виконувати обов’язки до призначення нового уряду, ідеться в повідомленні.

4 грудня парламент Франції схвалив вотум недовіри уряду Барньє через рішення прем’єр-міністра затвердити бюджет на наступний рік без узгодження з парламентом.

Національним зборам Франції вперше з 1962 року вдалося відправити уряд у відставку. Тоді члени парламенту висловили вотум недовіри кабінету Жоржа Помпіду.

73-річний Мішель Барньє провів на посаді прем’єр-міністра лише три місяці. Він очолив уряд у вересні 2024-го незабаром після позачергових парламентських виборів.

Дострокові вибори до парламенту Франції було оголошено після того, як ультраправі на чолі з “Національним об’єднанням” Марін Ле Пен перемогли на виборах до Європарламенту.