Уряд дав старт освітньому застосунку “Мрія”

Кабінет Міністрів 16 лютого затвердив положення про функціонування освітнього мобільного додатка “Мрія”. У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що йдеться про абсолютно новий підхід до освіти.

“Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. “Мрія” допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії”, — розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

За словами Федорова, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

А ще буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в “Дії”.

“Запуск “Мрії” буде проривом. За якісною освітою — майбутнє. Дбаємо про це вже зараз”, — резюмував глава Мінцифри.