Уночі безпілотники атакували залізничну станцію у Волгоградській області РФ

У ніч на 4 серпня внаслідок масованої атаки безпілотників у Волгоградській області Росії було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, а на залізничній станції Арчеда у місті Фролово спалахнула пожежа.

Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров.

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Залізнична станція “Арчеда” відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки військових операцій.

Також зазначається, що через атаку безпілотників аеропорти у Волгограді та Тамбові тимчасово припинили прийом і відправлення літаків.