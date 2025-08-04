        Суспільство

        Уночі безпілотники атакували залізничну станцію у Волгоградській області РФ

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 07:10
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        У ніч на 4 серпня внаслідок масованої атаки безпілотників у Волгоградській області Росії було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, а на залізничній станції Арчеда у місті Фролово спалахнула пожежа.

        Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров.

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        Залізнична станція “Арчеда” відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки військових операцій.

        Також зазначається, що через атаку безпілотників аеропорти у Волгограді та Тамбові тимчасово припинили прийом і відправлення літаків.


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