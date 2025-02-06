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Університет штату Каліфорнія інтегрував ChatGPT у всі свої освітні системи
6 Лютого 2025 09:02
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Студенти університету штату Каліфорнія / Фото: CSU
Студенти університету штату Каліфорнія / Фото: CSU

Система університетів штату Каліфорнія (CSU) надала понад 500 тисячам студентів і співробітників доступ до спеціальної версії ChatGPT, адаптованої для освіти.

За даними OpenAI, це наразі найбільше впровадження штучного інтелекту серед організацій у світі.

ШІ-інструменти будуть доступні у 23 кампусах CSU. Відтепер 460 тисяч студентів зможуть використовувати ChatGPT у навчанні, а 63 тисячі співробітників і викладачів — оптимізувати адміністративні процеси, зосереджуючи більше часу на дослідженнях.

Також планується застосування ШІ для розробки навчальних програм, персоналізації курсів та створення навчальних матеріалів.

Інтеграція штучного інтелекту в освіту стає глобальним трендом — подібні ініціативи вже реалізуються в Гарварді та Оксфорді, а CSU став першим університетом, що поширив цю практику на всю систему освіти.


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