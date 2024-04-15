Унаслідок обстрілу Сіверська на Донеччині загинули чотири людини

На Донеччині внаслідок обстрілу Сіверська загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

«Чотири людини загинули внаслідок обстрілу Сіверська. Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері — зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років», – написав очільник області.

Він наголосив, що росіяни прагнуть убити якнайбільше українських людей, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до безпечніших регіонів України.

«Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Філашкін, звертаючись до населення, яке наразі залишається в області.