Унаслідок обстрілу Харківщини загинули троє людей

Унаслідок обстрілу Липців Харківської області загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років.

Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Зараз на місці працюють профільні служби, розбір завалів триває.

Наслідки російського удару по Липцях / Фото: ДСНС

Крім того, окупанти скинули дві керовані авіабомби на Вовчанськ.

“Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи”, – повідомив Синєгубов.