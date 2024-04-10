Кримінал

Унаслідок обстрілу Харківщини загинули троє людей

10 Квітня 2024 15:55
читать на русском →

Унаслідок обстрілу Липців Харківської області загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. 

Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Зараз на місці працюють профільні служби, розбір завалів триває.

Наслідки російського удару по Липцях / Фото: ДСНС

Крім того, окупанти скинули дві керовані авіабомби на Вовчанськ.

“Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи”, – повідомив Синєгубов.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Квітня 2024 18:36

Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців
10 Квітня 2024 17:16

Стало відомо коли Швейцарія проведе Глобальний саміт миру
10 Квітня 2024 15:55

Унаслідок обстрілу Харківщини загинули троє людей
10 Квітня 2024 14:30

Парламент проголосував за основу законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс за порушення по мобілізації
10 Квітня 2024 14:00

Суд ЄС зняв санкції з російських олігархів Авена і Фрідмана
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки