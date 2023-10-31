Кримінал

Унаслідок обстрілів у Херсоні одна людина загинула, дев’ятеро дістали поранення

31 Жовтня 2023 08:59
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обстріл

Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, випустивши 64 снаряди, унаслідок обстрілу в Херсоні одна людина загинула, дев’ять дістали поранення.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Ураження зафіксовано в Херсоні, Інженерному, Садовому, Комишанах, Зеленівці, Антонівці та Зимівнику. Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, ще 9 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім пораненим надано медичну допомогу”, – написав він.


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