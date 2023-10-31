Унаслідок обстрілів у Херсоні одна людина загинула, дев’ятеро дістали поранення

Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, випустивши 64 снаряди, унаслідок обстрілу в Херсоні одна людина загинула, дев’ять дістали поранення.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
“Ураження зафіксовано в Херсоні, Інженерному, Садовому, Комишанах, Зеленівці, Антонівці та Зимівнику. Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, ще 9 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім пораненим надано медичну допомогу”, – написав він.