Політика

Умєров і Сирський провели першу нараду

9 Лютого 2024 16:30
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сирський, Умєров
Умєров та Сирський / МОУ

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський під час першої робочої наради обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

“Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів”, ідеться в повідомленні.

Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага буде приділена новому роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

“Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду”, – підкреслив Умєров.


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