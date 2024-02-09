Умєров і Сирський провели першу нараду

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський під час першої робочої наради обговорили детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

“Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів”, ідеться в повідомленні.

Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага буде приділена новому роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

“Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду”, – підкреслив Умєров.