Політика

Ультраправий Джорджеску обіцяє зупинити транзит українського зерна через Румунію
4 Грудня 2024 20:52
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румунія
Калін Джорджеску / Фото: Reuters

Калін Джорджеску, який балотується на пост президента Румунії, заявив, що у разі своєї перемоги заблокує транзит українського зерна через країну та припинить військову допомогу.

Політик наголосив, що його пріоритетом є захист інтересів румунського народу. “Я не можу собі уявити, щоб поряд з Румунією, у серці Європи, тривала війна. Ця війна має бути негайно припинена”, — сказав він в інтерв’ю Reuters.

Джорджеску також скептично висловився щодо закликів до країн-членів НАТО збільшити оборонні витрати до 2% ВВП, назвавши це питанням “надто другорядним”.

Крім того, кандидат у президенти поставив під сумнів ефективність фінансування з фондів ЄС, спрямовані на економічне зростання та розвиток Румунії.

“Чи допомогли нам європейські фонди? Чи ми залежні від європейських фондів? Чи наша країна не може виробляти? Хіба у нас немає інших інвесторів? Гроші є скрізь у цьому світі, я вам скажу”, — заявив він.


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