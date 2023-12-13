Суспільство

Уламок ракети пошкодив висотки ЖК Urban park в Києві

13 Грудня 2023 15:30
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ракети, київ

Будівлі житлового комплексу “Urban park” у Деснянському районі Києва пошкоджено внаслідок падіння уламка збитої ракети під час ракетного удару Росії по столиці України.

Про це повідомила компанія “Київміськбуд” на сайті і в Facebook

Під час останньої нічної атаки на Київ уламком збитої російської ракети пошкоджено кілька будинків житлового комплексу Urban park. 

У будинку №3 уламок пошкодив монолітні залізобетонні конструкції на рівні 14-17 поверхів. (Ця будівля не добудована).  

Часткове пошкодження фасаду, вікон і дверей холодних переходів зафіксоване у першому будинку. 

Також пошкоджено віконні конструкції у будинку №2.

Фахівці ще обстежують будівлі для виявлення усіх завданих ушкоджень та підрахунку збитків.

Спеціалісти компанії співпрацюють з усіма необхідними відомствами, аби зафіксувати подію відповідним до законодавства чином.

“Цей комплекс став п’ятим для “Київміськбуду” від початку повномасштабного вторгнення, що постраждав внаслідок російських атак на столицю”. 


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