Укрзалізниця внесла зміни в рух поїздів у Запоріжжі

Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 39 Запоріжжя — Солотвино. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Постраждалих серед пасажирів та залізничників за попередніми даними немає.

Поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на ст. Запоріжжя-2.

Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

В Укрзалізниціі також попередили, що зі станції Запоріжжя-1 до станції Запоріжжя-2 пасажири довозимуться трансферними автобусами, поїзди чекатимуть пасажирів на посадку.

У поїзді 40 Запоріжжя — Солотвине залізничники вже замінили пошкоджені вагони, відправка відбудеться протягом години.