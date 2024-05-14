Укрзалізниця оновила сайт для купівлі залізничних квитків

Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Сайт розроблений за підтримки Mastercard та побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Наразі сайт запущений у бета-режимі та має такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.
Новий ресурс доступний за посиланням booking-new.uz.gov.ua.