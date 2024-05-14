Техно

Укрзалізниця оновила сайт для купівлі залізничних квитків

14 Травня 2024 15:35
читать на русском →
укрзалізниця
Новий сайт Укрзалізниці для купівлі квитків / Скриншот

Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Сайт розроблений за підтримки Mastercard та побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Наразі сайт запущений у бета-режимі та має такі функції: 

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис; 
  • повернення квитків на міжнародні рейси;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.

Новий ресурс доступний за посиланням booking-new.uz.gov.ua.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Травня 2024 17:47

Генштаб розповів про ситуацію на Харківщині
14 Травня 2024 17:59

На півночі Харківщини окупанти впритул застрелив цивільного
14 Травня 2024 16:27

Росіяни обстріляли житлову забудову Харкова
14 Травня 2024 14:30

Уряд призначив виконуючих обов’язки міністра агрополітики та міністра інфраструктури
14 Травня 2024 14:08

Через ворожі обстріли у Вовчанській громаді загинули двоє людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки