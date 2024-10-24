“Укрпошта” випустила нову марку, присвячену спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Kraken.

Про це у Telegram повідомив голова “Укрпошти” Ігор Смілянський.

“Kraken – це ветерани-азовці, офіцери-розвідники, футбольні фанати та добровольці з Харкова, які успішно погнали з наших земель росіян, і звільнили не одне українське місто”, — розповів посадовець.

За його словами, дизайн аркуша з марками та конверта розроблений самою командою Kraken.

“На марках ми зобразили один із символів незламного міста-героя Харкова — альтанку-фонтан “Дзеркальний струмінь”, — додав Смілянський.

Як розповіли у ГУР МО, церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві за участі командира спецпідрозділу з позивним “Альфа”, гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського та представників воєнної розвідки України.

Колекційна марка випущена обмеженим символічним тиражем 972 екземпляри — стільки днів тривала повномасштабна війна Росії проти України на момент презентації.