«Укроборонпром» та «Polska Grupa Zbrojeniowa» спільно ремонтуватимуть танки Т-64

Державний військовий концерн «Укроборонпром» та найбільший виробник бронетехніки у Польщі «Polska Grupa Zbrojeniowa» спільно здійснюватимуть капітальний ремонт танків Т-64.

Угода передбачає, що українські танки Т-64 будуть обслуговуватися та капітально відновлюватися на новостворених потужностях Bumar-Łabędy у Глівіце, повідомляє концерн.

У перспективі планується поширити співробітництво й на обслуговування танків Т-72 й РТ-91, переданих Польщею українській стороні і розглядається можливістьобслуговування танків Leopard 2, переданих Україні.

«Наша компанія готова створити хаб з ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Ми маємо понад 70 років досвіду у сфері виробництва та ремонту. Переозброєння та модернізація бронетехніки стане ключовою допомогою у підтримці обороноздатності української армії. Завдяки регулярним ремонтним та сервісним роботам машини повертатимуть свою боєздатність», – зазначила Едіта Шиманська, президент правління ZM “BUMAR-ŁABĘDY” S.A.