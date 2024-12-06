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“Укроборонпром” передав військовим нову ракету-дрон “Пекло”
6 Грудня 2024 14:44
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війна, зброя
Українська ракета-дрон "Пекло" / Фото: Офіс президента України

Український оборонно-промисловий комплекс презентував нову розробку — ракету-дрон “Пекло”. Першу партію вже передано Збройним Силам України, повідомив президент Володимир Зеленський.  

“Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування,” — зазначив глава держави, підкресливши, що нова зброя вже пройшла бойове випробування.  

Як повідомляють ЗМІ, ракета-дрон “Пекло” – це нова українська розробка. Її ключові характеристики:  

  • Максимальна швидкість: до 700 км/год.  
  • Дальність польоту: понад 700 км.  

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