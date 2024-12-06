“Укроборонпром” передав військовим нову ракету-дрон “Пекло”

Український оборонно-промисловий комплекс презентував нову розробку — ракету-дрон “Пекло”. Першу партію вже передано Збройним Силам України, повідомив президент Володимир Зеленський.
“Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування,” — зазначив глава держави, підкресливши, що нова зброя вже пройшла бойове випробування.
Як повідомляють ЗМІ, ракета-дрон “Пекло” – це нова українська розробка. Її ключові характеристики:
- Максимальна швидкість: до 700 км/год.
- Дальність польоту: понад 700 км.
The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2024
I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ