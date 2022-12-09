Економіка

Укренерго: Найскладніша ситуація з електропостачанням в Харківській, Донецькій і Херсонській області

9 Грудня 2022 12:11
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електропостачання

Ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний, повідомляє компанія “Укренерго”.

В кількох областях перевищено ліміти споживання, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи.

“Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині в цих регіонах зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад”, – наголошується у повідомленні.

Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі.

Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи, до яких також долучаються ремонтні бригади «Укренерго».

“На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень”, – заявили в “Укренерго”.


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