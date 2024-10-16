Україну атакували понад 130 ударних дронів

У ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також 136-ма ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Також за даними ПС, внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України.