Суспільство

Україну атакували понад 130 ударних дронів
16 Жовтня 2024 07:42
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У ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також 136-ма ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Також за даними ПС, внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України.


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