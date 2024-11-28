Український воїн самотужки відбив штурмову групу окупантів (відео)

Воїн батальйону К-2 54 ОМБр самотужки відбив штурмову групу росіян, змусивши їх втекти із захоплених позицій на сіверському напрямку.

“Вадим піднявся по бойовій, коли не було часу навіть на те, щоби вдягти бронежилет та каску. Він пішов самотужки трощити групу з шести росіян, яка підступала до його бліндажа“, – розповідають у підрозділі.

Хоробрі дії українського піхотинця, який “на характері” без упину атакував ворога у близькому бою, змусили відійти окупантів із зайнятих окопів назад у поле, де на них уже чекали оператори ударних дронів.

Безпілотники за допомогою скидів знищили більшу частину групи росіян, що намагалася повернутися на свої позиції відкритою місцевістю.

Героїчний бій Вадима з окупантами відбувся 15 липня цього року. У батальйоні К-2 розповіли, що згодом він віддав своє життя у бою з ворогом.