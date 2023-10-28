Українських військовополонених змушують вступати до “добровольчого батальйону”

Російська влада, ймовірно, змусила українських військовополонених вступити у “добровольче” формування, яке воюватиме в Україні, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). Йдеться про так званий “добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького”, сформований з колишніх військовослужбовців ЗСУ.

Російські ЗМІ пишуть, що цей підрозділ включений до складу оперативно-бойового тактичного формування (ОБТФ) “Каскад”. Його командир Андрій Тищенко розповів, що всього в батальйоні – близько 70 осіб, з них 95% – колишні українські військові з бойовим досвідом, і що “після складання присяги бійці вирушать на передову”.

Тим часом примус військовополонених до бойових дій, як наголошує ISW, є порушенням Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, в якій говориться, що “жоден військовополонений ні в який час не може бути ні посланий у такий район, де він піддавався б дії вогню. із зони боїв, ні затриманий там, а також не може бути використаний для захисту своєю присутністю будь-яких пунктів чи районів від військових операцій”.