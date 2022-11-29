Українських ув’язнених вивезли до колоній у Росії

Російські військові під час відступу з Херсонської області вивезли українських ув’язнених у десять колоній на території Росії. Про це повідомляє видання «Сирена», посилаючись на власні дані та інформацію проектів «Русь сидящая» та Gulagu.net.

Рідні українських ув’язнених, з якими поговорила «Сирена», розповіли, що у травні ув’язнених із колоній у Херсонській та Миколаївській областях почали звозити до ІК-7 у Старій Збур’ївці (за 50 кілометрів від Херсона). За два тижні до відступу російських військ із Херсона у листопаді російські військові стали перевозити ув’язнених у колонії до Росії.

Рідні ув’язнених повідомили «Сирені», що спочатку вони встановили три російські колонії у Краснодарському краї та Волгоградській області, куди вивезли близько 2500 громадян України.

Правозахисники також з’ясували, що українські в’язні з’явилися у Володимирській області. «Сирена» опублікувала карту, на якій відзначила десять колоній, куди, ймовірно, вивезли в’язнів. Більшість із них перебуває у Краснодарському краї. Правозахисники отримали кілька повідомлень, що через місяць українців планують почати розподіляти по інших колоніях у Росії.

Глава Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що з українськими в’язнями, які прибувають до російських колоній, жорстоко поводяться, проти них застосовують електрошокери. За його даними, з українцями працює відділ спеціального призначення УФСВП, а від російських в’язнів їх ізолюють.