Суспільство

Українські воїни звільнили від загарбників Благодатне

11 Червня 2023 13:06
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Українські воїни звільнили від російських загарбників Благодатне.

Про це повідомляє 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Фейсбуці.

“Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!”, – ідеться у повідомленні.

У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. “Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі”, – підкреслили у бригаді.

Як повідомлялося, село Благодатне є на півночі від Бахмута, що залишається найгарячішою точкою на фронті. У січні російські загарбники заявляли, що захопили Благодатне.


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