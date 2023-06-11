Українські воїни звільнили від загарбників Благодатне

Українські воїни звільнили від російських загарбників Благодатне.

Про це повідомляє 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Фейсбуці.

“Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!”, – ідеться у повідомленні.

У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. “Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі”, – підкреслили у бригаді.

Як повідомлялося, село Благодатне є на півночі від Бахмута, що залишається найгарячішою точкою на фронті. У січні російські загарбники заявляли, що захопили Благодатне.