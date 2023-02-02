Суспільство

Українські військові розпочинають навчання на Patriot

2 Лютого 2023 12:02
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навчання

Група з 70 українських військовослужбовців прибула до Німеччини, щоби навчитися використовувати системи протиповітряної оборони Patriot, які Берлін має намір передати Україні для захисту від російських повітряних атак.

Як повідомляє DW, військові прибули до Німеччині ще 31 січня, а самі тренування мають розпочатися у четвер, 2 лютого, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерела у сфері безпеки в Берліні.

Уряд Німеччини після консультацій зі США погодився минулого місяця передати Україні американську систему ППО Patriot. Сполучені Штати раніше також зголосилися надати Україні ці комплекси та розпочали в січні тренування українських військових на “Патріотах”.

Комплекси ППО Patriot дозволять Україні захиститися від ударів російських крилатих ракет і дронів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п’ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.


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