Українські вантажівки знову заблоковані на пункті пропуску “Угринів”

Поляки знову відновили блокаду у пункті пропуску “Долгобичув” – “Угринів”.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

За словами офіцера, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію щодо відновлення блокування для вантажівок цього пункту пропуску польськими фермерами з 09:00.

“Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі – по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу.

Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком”.

Таким чином, станом на ранок 2 квітня, заблокованими для українських вантажівок є три напрямки: пункти пропуску “Угринів”, “Ягодин” та “Рава-Руська”.