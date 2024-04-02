Суспільство

Українські вантажівки знову заблоковані на пункті пропуску “Угринів”

2 Квітня 2024 10:30
читать на русском →
кордон, польща
Ілюстративне фото / Getty Images

Поляки знову відновили блокаду у пункті пропуску “Долгобичув” – “Угринів”.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

За словами офіцера, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію щодо відновлення блокування для вантажівок цього пункту пропуску польськими фермерами з 09:00.

“Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі – по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу.

Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком”.

Таким чином, станом на ранок 2 квітня, заблокованими для українських вантажівок є три напрямки: пункти пропуску “Угринів”, “Ягодин” та “Рава-Руська”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
2 Квітня 2024 11:32

НАБУ викрило колишнього радника ОП Шила на заволодінні майже 100 млн на трансформаторах для УЗ

2 Квітня 2024 10:30

Українські вантажівки знову заблоковані на пункті пропуску “Угринів”
2 Квітня 2024 09:53

Вибухи у Севастополі: ГУР здійснило підрив електропідстанції
2 Квітня 2024 09:20

Невідомі дрони атакували підприємства у Татарстані, де збирали “Шахеди”
2 Квітня 2024 08:19

Окупанти атакували Укаїну ракетою і 10 “Шахедами”

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки