Економіка

Українські удари могли вразити близько 15% потужностей російських НПЗ

4 Квітня 2024 21:29
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нафта
Пожежа на нафтобазі в Туапсе / Скриншот з відео

Українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% російських потужностей, заявив офіційний представник НАТО, повідомляє Reuters.

За словами неназваного чиновника Альянсу, удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% потужностей російських НПЗ, а, можливо, і більше 15%. Він зазначив, що зважаючи на масштаби збитків, ремонт підприємств “може зайняти значний час”.

“Дедалі менше таких об’єктів російської енергетики та критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів”, — зауважив чиновник Альянсу.

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії були зупинені через атаки безпілотників.


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