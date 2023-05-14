Суспільство

Українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута – ISW

14 Травня 2023 11:19
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бахмут

Українські сили зайняли нові позиції на околицях Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відкинули російські сили за канал Сіверський Донець-Донбас у цьому районі. За даними російських блогерів українські сили просунулися в бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) з напрямку Предтечиного (16 км на південний захід від Бахмута). 

Про це повідомляє ISW.

Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський 13 травня заявив, що українські сили просуваються у невизначених районах фронту, а український Генштаб повідомив, що наразі українські сили ведуть активні дії в районі Бахмута. Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 13 травня заявив, що за три дні контратак українські війська звільнили 17,3 квадратних кілометрів території на бахмутському напрямку.

За даними ISW станом на 13 травня, під час останніх контратак українські війська звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута. Російські джерела розширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки українських військових на позиції росіян поблизу Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що 3-тя бригада «ДНР» 1-го армійського корпусу відбила штурм. 

Відомий російський мілблогер стверджував, що нещодавні успішні обмежені українські контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) погіршили здатність російських військ перекрити трасу O0506 між Хромовим і Часовим Яром (13 км на захід від Бахмута), значну наземну лінію зв’язку (GLOC) для українських сил, що діють у самому Бахмуті.

Є інформація, що російські війська відступили у відповідь на останні українські контратаки на відносно невеликих ділянках лінії фронту, але попередив, що ці «перегрупування» можуть стати більш значними, якщо російські сили не зможуть стабілізувати лінію фронту.


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