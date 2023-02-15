Суспільство

Українські рятувальники витягли жінку з-під завалів у Туреччині

15 Лютого 2023 12:19
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дснс, туреччина, землетрус

Українська пошукова група Державної служби надзвичайних ситуацій, яка продовжує працювати у Туреччині, у вівторок, 14 лютого, врятувала з-під завалів жінку.

“Сьогодні наші рятувальники продовжують працювати в одній із найскладніших ділянок міста Антак’я – секторі R. Саме тут пошукова група ДСНС знайшла та витягнула з-під завалів жінку”, – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Загалом у цьому секторі працюють дві групи українських рятувальників – близько 30 людей. Робота організована позмінно і без перерв, розповіли у ДСНС. Загалом українські рятувальники вже обстежили 437 зруйнованих будівель, розібрали 118 завалів та деблокували тіла 50 загиблих внаслідок землетрусів.


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