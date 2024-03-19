Українські хакери атакували низку державних і приватних російських структур

Фахівці ГУР МО та активісти групи “BO Team” здійснили низку кібератак по обʼєктах держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Як зазначили у розвідці, під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:

атаковано ресурси ПАТ “ростєлєком” — виведено з ладу комунікаційне обладнання забайкальського та красноярського краю рф;

отримано доступ до системи електронного документообігу «правітєльства бєлгородской області», здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «бєлзнак»;

атаковано та знищено інформаційні ресурси «муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства»;

атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ «томмолоко»;

захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в «центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом» у новосібірску.

Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів, зазачає ГУР та обіція, що атаки на РФ у кіберпросторі триватимуть.