Українські безпілотники вивели з ладу 15% нафтопереробних потужностей Росії, – Bloomberg

Близько 600 тисяч барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників. Це становить приблизно від 10% до 15% щоденної нафтопереробки, повідомляє Bloomberg.

Удари безпілотників вразили кілька заводів в Росії, що призвело до зростання ф’ючерсів на дизельне паливо.

“Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів”, – сказав генеральний директор Gunvor Торбьорн Торнквіст.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase & Co., українські атаки призвели до втрат близько 900 000 барелів на день російських нафтопереробних потужностей. Для відновлення потужностей може пройти “кілька тижнів, а то й місяців”, а удари додадуть приблизно 4 долари за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.