Українські безпілотники вдарили по РЛС “Сопка-2” у Воронезькій області

У Воронезькій області Росії пошкоджено радіолокаційний комплекс “Сопка-2” внаслідок атаки українських безпілотників.

Про це повідомило видання ASTRA.

16 вересня один із дронів підірвався та пошкодив антену трасового комплексу «Сопка-2» поблизу села Гармашевка Кантемирівського району — більш ніж за 170 км від кордону з Україною.

Губернатор Воронезької області Павло Гусєв підтвердив факт атаки, проте заявив, що дрон було знищено.

РЛС “Сопка-2” призначена для збору, обробки та аналізу даних про повітряну обстановку. Це трьохкоординатний комплекс, який може вести огляд у радіусі до 450 км, виявляти літаки та безпілотники, а також визначати їхню дальність і висоту.