Українські безпілотники спроможні долітати до Санкт-Петербурга — Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив, що нафтовий термінал поблизу Санкт-Петербурга в ніч проти 18 січня атакували за допомогою безпілотника українського виробництва.

Про це він розповів під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі.

«Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від 350 доларів за штуку, і щось, що змогло полетіти цієї ночі до Санкт-Петербурга. Це виготовлено в Україні», — заявив Камишін.

Далі міністр ще раз повторив: «Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі».