Українська розвідка доповіла про значні втрати російської нафтогалузі після діпстрайків

Президент Володимир Зеленський у щоденному зверненні повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки доповів про ситуацію з паливним сектором у Росії після українських атак. За його словами, удари українських дронів і ракет суттєво обмежили можливості російської нафтогалузі. «Відчувається, що українська промисловість набирає обертів», — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив: російська система перебудовується під можливість війни проти будь-якої країни у будь-який момент. Зупинити це можна лише сильними санкціями та далекобійними можливостями України.

Він також нагадав, що у ніч на 16 вересня росіяни завдали чергових масованих ударів по українських містах. У Запоріжжі загинула одна людина, ще 20, серед яких четверо дітей, звернулися по медичну допомогу. У Харкові удар прийшовся по центру міста — по будівлях Національного фармацевтичного університету. Є постраждалі також у Херсоні. Зафіксовані атаки дронів у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Президент підкреслив, що щодня росіяни відмовляються від можливості припинити війну. Він нагадав, що Україна сприйняла позитивно пропозиції США та президента Дональда Трампа щодо припинення ударів і вбивств. «Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки Росії», — заявив Зеленський. Він також звернув увагу на небезпеку російських дронів, що вторглися до Польщі, й закликав Європу робити висновки.

Окремо Зеленський відзначив доповідь прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо економіки. За його словами, в Україні зростає кількість робочих місць, а наступного року держава планує збільшити зарплати вчителів та стипендії студентам. Загалом витрати на освіту зростуть на 66 мільярдів гривень, більше коштів буде спрямовано і на охорону здоров’я. Запрацює нова державна програма безкоштовних чекапів для українців.

«Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, усім, хто працює заради України та українців. Слава Україні!» — підсумував президент.