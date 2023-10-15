Україні стає важче отримувати фінансову підтримку

Україні стає важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага офіційних осіб ключових країн-донорів переключається на майбутні вибори, а геополітична напруга посилюється. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у кулуарах засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Марракеші, повідомляє агентство Reuters.

“Я бачу велику втому, я бачу велику слабкість наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває”, – зазначив він.

Україна докладає “вдвічі більше зусиль, щоб переконати наших партнерів надати нам підтримку, ніж на минулій щорічній зустрічі” у квітні, додав міністр.

За інформацією Reuters, Україні у 2024 році необхідно заручитися фінансовою підтримкою Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету 43 мільярди доларів. Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем та ХАМАС, який вибухнув саме в той момент, коли делегати збиралися до Марракешу.