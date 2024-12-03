Суспільство

Українці при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік
3 Грудня 2024 19:03
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армія, міноборони
Додаток "Резерв+" / glavnoe.in.ua

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Їм достатньо буде пройти ідентифікацію у “Резерв+”, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

“Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців. Дякую народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи”, – підкреслив він.


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