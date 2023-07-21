Українці перерахували рекордну суму для ЗСУ на червень

Попри те, що з початку 2023 року українці стали менше донатити на потреби оборони, у червні стався рекорд, коли було зібрано майже половина від усіх донатів з початку року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, яка проаналізувала надходження до трьох найбільших благодійних фондів України – United24, “Повернись живим” та фонд Сергія Притули.

Загалом за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,35 млрд гривень. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го.