Суспільство

Україна звільнила з полону ще 50 військових

8 Січня 2023 17:21
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У неділю, 8 січня, відбувся новий обмін полоненими. Додому повернулось 50 захисників України. Це вже 36-ий обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки таким обмінам додому вже вдалося повернути 1646 осіб — військових та цивільних.

“Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої”, – написав очільник ОП Андрій Єрмак.

Згодом Координаційний штаб уточнив, що цього разу до своїх родин повертаються 25 представників ЗСУ, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників Військово-морських сил та п’ятеро тероборонців.

Серед звільнених захисників — 11 полонених з Чорнобильської АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев’ятеро захисників Київщини, полонені з донецького, харківського, луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини.

Найстаршому звільненому — 54 роки, наймолодшому — 19.


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