Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ

Україна вперше долучилася до хакатону Teens in AI, який проводиться в понад 40 країнах світу. У відборі на міжнародному етапі українська команда увійшла в топ-5 країн із найсильнішими проєктами.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Разом з Україною до фіналу пройшли:
- Британія
- Туреччина
- Казахстан
- Таїланд
Фіналістами від України стали школярі з ліцею КПІ імені І. Сікорського з проєктом ConnectAbility.
“Це інноваційний застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати жестову мову. Технологія також здатна розпізнавати жести людей з порушенням слуху й озвучувати їх іншим людям”, – повідомили у Мінцифрі.