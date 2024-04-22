Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ

Україна вперше долучилася до хакатону Teens in AI, який проводиться в понад 40 країнах світу. У відборі на міжнародному етапі українська команда увійшла в топ-5 країн із найсильнішими проєктами.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Разом з Україною до фіналу пройшли:

Британія

Туреччина

Казахстан

Таїланд

Фіналістами від України стали школярі з ліцею КПІ імені І. Сікорського з проєктом ConnectAbility.

“Це інноваційний застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати жестову мову. Технологія також здатна розпізнавати жести людей з порушенням слуху й озвучувати їх іншим людям”, – повідомили у Мінцифрі.