Техно

Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ

22 Квітня 2024 18:42
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штучний інтелект
Ілюстративне фото / Pinterest

Україна вперше долучилася до хакатону Teens in AI, який проводиться в понад 40 країнах світу. У відборі на міжнародному етапі українська команда увійшла в топ-5 країн із найсильнішими проєктами.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Разом з Україною до фіналу пройшли:

  • Британія
  • Туреччина
  • Казахстан
  • Таїланд

Фіналістами від України стали школярі з ліцею КПІ імені І. Сікорського з проєктом ConnectAbility.

“Це інноваційний застосунок на базі ШІ, який допомагає вивчати жестову мову. Технологія також здатна розпізнавати жести людей з порушенням слуху й озвучувати їх іншим людям”, – повідомили у Мінцифрі.


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