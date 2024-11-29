Суспільство

Україна всю ніч відбивалася від російських дронів
29 Листопада 2024 09:24
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війна, ппо
Робота мобільної вогневої групи ППО / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч проти 29 листопада Росія атакувала Україну 132 ударними дронами. Сили ППО знищили 88 дронів, 41 був локаційно втрачений, а один повернувся на територію РФ. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала в низці областей, зокрема Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській.

Через атаку в кількох областях України пошкоджена інфраструктура, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки.


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