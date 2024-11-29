Україна всю ніч відбивалася від російських дронів

У ніч проти 29 листопада Росія атакувала Україну 132 ударними дронами. Сили ППО знищили 88 дронів, 41 був локаційно втрачений, а один повернувся на територію РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Протиповітряна оборона працювала в низці областей, зокрема Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській.
Через атаку в кількох областях України пошкоджена інфраструктура, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки.