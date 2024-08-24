Україна вперше застосувала ракету-дрон “Паляниця”

24 серпня українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном “Паляниця”.

Про це заяви Володимир Зеленський під час урочистостей за нагоди Дня Незалежності України.

“Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що”, зазначив він.

Він також додав, що це зброя “абсолютно нового класу”.