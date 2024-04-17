Україна вперше візьме участь у навчаннях NATO з кібероборони

Представники України вперше візьмуть участь у найбільших у світі реалістичних навчаннях з кібероборони Locked Shields 2024.

Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

Цього року близько 4000 експертів із понад 40 країн об’єднають зусилля в симульованому середовищі під час Locked Shields, щоб захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни.

Їм доведеться зіткнутися з низкою викликів, які відтворюють складність кібероборони у реальному світі, включаючи критичне мислення, прийняття стратегічних рішень, юридичні аспекти, комунікацію у кризових ситуаціях і стратегічне планування. Все це спрямовано на зміцнення їхніх можливостей у кіберобороні.

Locked Shields як платформа дозволяє країнам обмінюватися передовим досвідом, впроваджувати інноваційні стратегії та спільно покращувати свої можливості з реагування на кіберінциденти.