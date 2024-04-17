Техно

Україна вперше візьме участь у навчаннях NATO з кібероборони

17 Квітня 2024 19:42
читать на русском →

Представники України вперше візьмуть участь у найбільших у світі реалістичних навчаннях з кібероборони Locked Shields 2024.

Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

Цього року близько 4000 експертів із понад 40 країн об’єднають зусилля в симульованому середовищі під час Locked Shields, щоб захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни.

Їм доведеться зіткнутися з низкою викликів, які відтворюють складність кібероборони у реальному світі, включаючи критичне мислення, прийняття стратегічних рішень, юридичні аспекти, комунікацію у кризових ситуаціях і стратегічне планування. Все це спрямовано на зміцнення їхніх можливостей у кіберобороні.

Locked Shields як платформа дозволяє країнам обмінюватися передовим досвідом, впроваджувати інноваційні стратегії та спільно покращувати свої можливості з реагування на кіберінциденти.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Квітня 2024 20:29

Палата представників опублікувала законопроєкт про допомогу Україні. Що він передбачає
17 Квітня 2024 20:08

Сили оборони відбили 34 ворожі штурми на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
17 Квітня 2024 18:49

Джонсон назвав дату голосування за пакет допомоги для України
17 Квітня 2024 17:37

Німеччина започатковує коаліцію з пошуку для України систем ППО
17 Квітня 2024 17:14

Цієї п’ятниці відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки