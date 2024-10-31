Україна веде з Китаєм перемовини щодо експорту нових видів агропродукції

Україна домовляється з Китаєм про відкриття експорту для нових видів агропродукції.

Про це повідомив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян після переговорів із представниками Генеральної митної адміністрації Китаю та посольства Китаю в Україні.

“Наша мета – відкрити ще сім нових ринків”, — розповів Осіян.

Україна намагається погодити експорт до Китаю гороху, пшеничного борошна, кормів для свійських тварин, яловичини, кукурудзи, м’яса птиці, водних продуктів дикого лову. Документи щодо відкриття кожного з цих ринків перебувають на різних етапах опрацювання та погодження.

“Наразі протокол по гороху знаходиться на стадії завершення внутрішньодержавного узгодження в Україні, тексти направлені на розгляд до компетентного органу Китаю”, – розповів заступник голови Держпродспоживслужби, головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський.

На розгляді китайських служб перебувають проєкти протоколів щодо експорту м’яса птиці та риби. Держпродспоживслужба надіслала свої пропозиції щодо тексту протоколу восени.

Протокол щодо водних продуктів дикого вилову вже пройшов внутрішньодержавне узгодження і перебуває на етапі фінального затвердження китайською стороною. Також проходять етап внутрішньодержавного погодження тексти протоколів щодо яловичини та кормів для свійських тварин.