Україна веде переговори щодо отримання винищувачів Gripen і Eurofighter

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна веде переговори з союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.

Про це глава оборонного відомства заявив під час телемарафону.

Умєров каже, що зараз Україна проводить переговори з союзниками, уточнюючи необхідну кількість авіаційних бригад і літаків.

За його словами, минулого року Україна зосереджувалась на тренуваннях пілотів та розбудові інфраструктури. Цьогоріч йде робота над тим, «щоб досягти переваги у небі».

Україна цього літа отримала перші винищувачі F-16, проте, на думку міністра, для досягнення переваги у небі потрібна значно більша кількість літаків.

«У нас уже є від партнерів commitment (зобов’язання) по F-16. Консультації йдуть по Gripen та Eurofighter», — розповів Умєров.

Міністр наголосив, що консультації щодо отримання нових винищувачів тривають і анонсував «результати, про які можна буде повідомити».