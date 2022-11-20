Україна розслідуватиме відео з убитими “полоненими”, – Стефанішина

Україна заявляє, що розслідуватиме відеоматеріали, поширені в російських соціальних мережах, які, як стверджує Москва, показують, що українські сили вбили російських військових, які, можливо, намагалися здатися, після того, як один із чоловіків, здається, відмовився скласти зброю та відкрив вогонь.

Про це повідомляє The Associated Press.

«Звичайно, українська влада розслідуватиме це відео», — заявила Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України, яка курує процес вступу країни до Європейського Союзу, у кулуарах форуму з питань безпеки в Галіфаксі, Нова Шотландія.

Стефанішина, виступаючи ввечері в суботу, сказала, що «дуже малоймовірно», що короткі відредаговані фрагменти показують те, що заявляє Москва.

Російська влада оголосила про відкриття в п’ятницю кримінального розслідування на основі фрагментів, опублікованих у російських Telegram-каналах і поширених в інших соціальних мережах. Вони представляють заплутану і неповну картину.

Нагадаємо, нещодавно, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.